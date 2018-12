Nel suo servizio per SportMediaset, Claudio Raimondi riferisce che, dopo il no di Ibra, il Milan rischia di perdere anche Cesc Fabregas, il quale, secondo L'Equipe, sarebbe vicino al PSG che lo vuole come sostituto di Rabiot. Lo scambio Higuain-Morata potrebbe però riportare lo spagnolo in orbita rossonera.