Il Milan si allena anche stamattina: si scioglierà il dubbio Pulisic

Per la partita di questa sera tra Milan e Girona, Sergio Conceicao - all'esordio europeo con il Diavolo - non può contare su diversi elementi della propria rosa. Ci sono ancora tante assenze per infortunio, una squalifica e un paio di calciatori non inseriti in lista. Il dubbio rimane per Christian Pulisic anche se molto difficilmente si vedrà questa sera in campo e neppure in panchina. Queste le parole dell'allenatore rossonero ieri in conferenza stampa: "Christian rimane con noi, abbiamo allenamento domattina, vediamo come starà. Non voglio rischiare di perderlo per un mese o per due mesi. Può andare in panchina ma è meglio non rischiare. Ma sta con noi in ritiro. Dopo, sulle altre cose: la partita di domani è la cosa più importante". Stamattina dunque ultimo allenamento prima della gara.

Indisponibili: Pulisic, Thiaw, Chukwueze, Loftus-Cheek, Florenzi

Fuori lista: Jimenez, Jovic

Diffidati: Fofana, Calabria, Chukwueze

Squalificati: Tomori