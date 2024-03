Il Milan si complimenta con Pulisic e Musah per la vittoria della Nations League

vedi letture

Grande serata per Christian Pulisic e Yunus Musah che, nella nottata italiana, con gli Stati Uniti hanno vinto la Concacaf Nations League. Una competizione che la squadra americana ha vinto per la terza volta consecutiva e per tutte e tre le volte che il torneo si è giocato. L'atto finale, di scena ad Arlington in Texas, ha visto la squadra a stelle e strisce battere i rivali di sempre del Messico per 2-0, grazie ai gol di Adams e Reyna. Pulisic è stato sostituito nei minuti di recupero ed è entrato nell'azione del secondo gol, mentre Musah ha fatto il suo ingresso al minuto numero 79.

Il Milan, questa mattina, ha inviato il suo messaggio di complimenti a Pulisic, Musah e a tutta la nazionale americana per la conquista della Concacaf Nations League. Così il Milan sul proprio profilo X: "Complimenti a voi Christian Pulisic e Yunus Musah per il threepeat della CONCACAF Nations League".