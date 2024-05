MN - Maida: "Fonseca è un allenatore molto preparato, che gioca un calcio propositivo"

Paulo Fonseca è tra i papabili alla panchina del Milan. Il portoghese non è un nome nuovo per il calcio italiano, avendo guidato per due stagioni la Roma (2019-2021) in un periodo particolare della storia giallorossa. Il collega del Corriere dello Sport, Roberto Maida, che lo ha seguito nel periodo alla guida dei capitolini, ci dice la sua sul tecnico. In esclusiva per MilanNews.it.

Come lo valuti tatticamente?

"Allenatore molto preparato, che gioca un calcio propositivo e se potrà esprimere liberamente il suo calcio farà divertire i tifosi. Credo che se verrà difeso senza se e senza ma dalla dirigenza avrà la possibilità di fare molto bene, se viene lasciato alla mercé della personalità dei calciatori allora deve migliorare come successo a Roma col caso Dzeko".