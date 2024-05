Sabato sera l'ultima di Giroud a San Siro. Il Milan sui social: "One last time"

Sabato sera quello che accadrà in campo molto probabilmente passerà in secondo piano, visto che quella contro la Salernitana sarà l'ultima partita di Olivier Giroud con la maglia del Milan. Dopo tre stagioni intense, forgiate da uno Scudetto e 48 gol segnati, il francese saluterà il suo popolo per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura, forse l'ultima della sua carriera, in MLS con i Los Angeles FC.

A ricordare questo emozionante appuntamento lo stesso Milan tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il club rossonero, postando una foto di uno Giroud esultante rivolto verso la sua cruva, ha scritto in didascalia: "Si è girato Giroud. This weekend, one last time".