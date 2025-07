Lecce, Camarda è arrivato in città: domani le visite mediche

Francesco Camarda è arrivato in questi istanti a Lecce, dove domani si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto. Il giovane rossonero si trasferirà in Salento con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno ha parlato di alcune linee guida del club per il mercato estivo in corso di svolgimento.

Sulla concorrenza che il Lecce ha dovuto superare per assicurarsi l'arrivo di Camarda dal Milan per il reparto d'attacco, il patron conferma: "È vero, c'era la fila per lui. Il ragazzo viene però qui, segno che ci sono ottime relazioni tra i due club e i due direttori sportivi. In più c'è la convinzione che Lecce sia l'ambiente ideale per crescere tanto".