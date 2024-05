MN - Iniziata l'undicesima edizione del “memorial Claudio Lippi”. Tra i presenti all'evento acclamatissimo Pippo Inzaghi

E' iniziata in questo momento sotto una forte pioggia l’undicesima edizione del “memorial Claudio Lippi” al centro Vismara – Puma House of Football. Le due squadre in campo per questo speciale evento vedono sfidarsi tra il Milan Bianco, guidato da un acclamatissimo Pippo Inzaghi allenatore e con in campo diversi importanti nomi come Amelia e Maurizio Ganz. Contro ci sarà Milan in versione rossonera che potrà contare soprattutto da due ex professionisti come Nicola Legrottaglie e Rolando Bianchi.

Presenti anche Massimo Ambrosini, Christian Abbiati, Cristian Brocchi, Cristian Zenoni e Alessandro Budel, insieme anche ad alcuni personaggi del mondo della spettacolo come Ringo, Francesco Mandelli e Francesco Aquila, vincitore di Masterchef, Drillionaire, Mazay.