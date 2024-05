Serafini: "Il Milan è il miglior progetto per un allenatore, ha migliorato sempre negli ultimi 5 anni e ha una rosa che rimane competitiva"

In merito all'attuale momento del Milan e con il futuro del prossimo allenatore che resta più che mai incerto e ricco di dubbi e sondaggi, ha parlato così il giornalista Luca Serafini, intervenuto sul canale youtube di Carlo Pellegatti. Ecco le sue dichiarazioni:

"Il Milan è il miglior progetto per un allenatore, perchè negli ultimi 5 anni ha migliorato sempre e arrivi secondo, primo o terzo da 4 stagioni. Non mi dite che l'anno scorso siamo arrivati quinti perchè non ci sto. Se a un tavolo siamo seduti in 5 e uno bara, allora si alza e gentilmente abbandona il gioco, così gli altri si dividono la posta, quindi siamo arrivati quarti l'anno scorso, punto. Il Milan è anche tornato stabilmente in Europa, ha una rosa competitiva e che va sicuramente migliorata, con una società solida e con progetti importanti come lo stadio nuovo. Se guardate le altre squadre, Juve, Napoli e le romane c'è da fare un discorso profondo, al Milan no, devi solo cambiare la guida tecnica senza per forza stravolgere tutto"