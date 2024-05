Ranking annuale, Italia irraggiungibile al 1° posto. Non succedeva dal 2003

L'Italia del calcio è la migliore d'Europa nella stagione 2023/24, lo dice il ranking stagionale UEFA che non a caso ha premiato la nostra Federazione con uno slot in più per la prossima Champions League. La vittoria dell'Atalanta contro il Marsiglia e il pari della Roma a Leverkusen rendono il nostro paese irraggiungibile, a prescindere da quali saranno i risultati delle tre finali.

Era dalla stagione 2002/03 che l'Italia non performava meglio di qualsiasi altra nazione grazie alle sue rappresentanti. Per la cronaca fu la stagione che portò il Milan alla vittoria della Champions League in finale contro la Juventus, con l'Inter semifinalista.

1. Italia 20.714 punti (2 squadre su 7)

2. Germania 19.395 (2 squadre su 7)

3. Inghilterra 17.375 (0 squadre su 8)

4. Francia 16.250 (0 squadre su 6)

4. Spagna 15.812 (1 squadra su 8)

6. Belgio 14.400 (0 squadre su 5)

7. Repubblica Ceca 13.500 (0 squadre su 4)

8. Turchia 12.000 (0 squadre su 4)

9. Portogallo 11.000 (0 squadre su 6)

10. Grecia 11.000 (1 squadra su 5)