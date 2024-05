Ibrahimovic manda un messaggio di fiducia: "Vision and mission"

"Vision and mission": Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per l'AC Milan, ha postato questo messaggio su Instagram allengandolo ad una foto scattata nel pre partita di Sassuolo-Milan al Mapei Stadium. Lo svedese sarà chiamato ad un ruolo molto importante in questo calciomercato.