Il Milan si fidi di De Ketelaere. Piano Pioli anche contro la Sampdoria: la probabile formazione

Proseguire sulla scia della vittoria nel derby e migliorare la discreta prestazione in Champions League a Salisburgo: il Milan, di scena stasera al "Ferraris" di Genova contro la Sampdoria di mister Giampaolo, ha in testa i due obiettivi citati in precedenza che si riassumono in un unico grande verbo: vincere.



Il piano Pioli

Per farlo, Stefano Pioli si affiderà alla formazione migliore possibile, la quale comprenderà anche le legittime rotazioni date dai tanti impegni. Ma ciò, sempre secondo il tecnico rossonero, non abbasserà la qualità della squadra: "Non mi piace - ha dichiarato in conferenza - il termine turnover. I titolari non sono solo i primi 11 che vengono scelti. Io so che ho dei giocatori forti, un'identità ben precisa e sono sicuro che tutti, quando saranno chiamati in causa, daranno il massimo". Tra questi, vi sarà certamente ancora De Ketelaere: "Possiamo cercarlo un po' di più, fidandoci di più delle sue qualità e, viceversa, lui deve capire ancora meglio quando raccordare il gioco o andare in profondità".



La probabile formazione

Rispetto al derby e Salisburgo, dunque, qualche cambio ci sarà. Pioli darà spazio a Kjaer in difesa, Pobega a centrocampo e ad Origi in attacco, confermando in buona parte il resto della formazione: Maignan in porta, Calabria, Theo Hernandez e Kalulu (in vantaggio su Tomori) assieme al centrale danese, Tonali a far coppia con Pobega in mediana e il tridente Leao-De Ketelaere-Messias alle spalle dell'ex Liverpool. Panchina per Adli, Giroud, Brahim Diaz e gli ultimi acquisti; non recuperati Rebic e Krunic.