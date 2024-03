Il Milan si qualifica ai quarti di Europa League se...

vedi letture

Il giorno di Slavia Praga-Milan è arrivato. A una sola settimana dalla gara di andata di San Siro, vinta per 4-2 dal Milan, si gioca il ritorno degli ottavi Europa League. In palio c'è un posto nei quarti di finale della competizione. Il calcio di inizio è fissato alle 18.45 e si giocherà presso l'Eden Arena di Praga in cui ci saranno anche circa 1000 tifosi del Diavolo. La combinazione per passare il turno è molto semplice, con tre gol di vantaggio da amministrare: il Milan si qualifica agli ottavi di finale se vince, pareggia o perde con un gol di scarto. In caso sconfitta con due gol di scarto si proseguirà con i supplementari ed eventualmente con i calci di rigore. Con una sconfitta con treo più gol di scarto il Milan sarebbe eliminato dalla competizione.

Le vincenti delle otto sfide degli ottavi avanzeranno al turno successivo e saranno sorteggiate per i quarti senza alcun criterio. Il sorteggio, eventualmente, si terrà venerdì 15 marzo alle 13.