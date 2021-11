Il Milan si qualifica se: tutte le combinazioni per il passaggio del turno in Champions. E l'Europa League...

La classifica del girone B di Champions League vede il Milan in ultima posizione con un solo punto, ma alla vigilia della sfida contro l'Atletico Madrid le speranze qualificazione dei rossoneri sono ancora vive. Andiamo a vedere nel dettaglio le possibili combinazioni per qualifcarsi agli ottavi di Champions League o, nel caso, ai Play Off di Europa League (quest'anno invece dei sedicesimi si sfidano in uno scontro diretto le otto seconde dei gironi di EL e le otto terze dei gironi di CL):

Il Milan si qualifica agli ottavi di Champions League se:

- Vince sia contro Atletico Madrid e Liverpool

e

- Alla quinta giornata il Liverpool batte il Porto

- All'ultima giornata Atletico Madrid e Porto pareggiano.

Oppure

- Vince sia contro Atletico Madrid (con almeno due gol di scarto in modo da avere una differenza reti migliore degli spagnoli) e Liverpool

e

- Alla quinta giornata il Liverpool vince o pareggia con il Porto.

- All'ultima giornata l'Atletico Madrid batte il Porto.

Per quanto riguarda la conquista del terzo posto e la possibilità di disputare il Play Off di Europa League il discorso è più complesso visto che le combinazioni sarebbero molteplici: il Milan dovrebbe conquistare almeno quattro punti tra Liverpool e Atletico Madrid, ma sarebbe comunque meglio farne sei.

Il Milan si qualifica in Europe League:

- Se il Milan batte l'Atletico Madrid e fa un punto con il Liverpool

e

- Se il Porto perde contro il Liverpool e all'ultima giornata il Porto batte l'Atletico Madrid (ma la differenza reti del Milan deve essere migliore di quella degli spagnoli).

Oppure

- Se il Milan batte sia Atletico Madrid che Liverpool

e

- Se il Porto perde contro il Liverpool e all'ultima giornata il Porto batte l'Atletico.

In caso di potenziale arrivo a pari punti il Milan può avere la meglio sull'Atletico (comunque dipende tutto dalla sfida di domani sera e dalla differenza reti finale) ma non sul Porto, visto che i lusitani sono in vantaggio negli scontri diretti.

La regola infatti cita che "Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno utilizzati i seguenti criteri per stilare la classifica nella fase a gironi: 1. Differenza gol 2. Gol segnati. Alla fine della fase a gironi, i seguenti criteri risulteranno decisivi: 1 testa a testa. 2 Differenza gol 3. Gol segnati.".