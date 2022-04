Il Milan si (r)inguaia da solo. Ecco la spiegazione al problema del gol

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il brutto 0-0 di San Siro contro il Bologna, il Milan colleziona il secondo risultato a reti bianche consecutive anche in casa del Torino; se, però, contro il felsinei le occasioni create erano state tante, contro i granata non c'è da recriminare: Maignan ha salvato la porta in due occasioni e davanti, ancora una volta, i rossoneri non hanno segnato.

Problema gol

L'involuzione sotto l'aspetto realizzativo è evidente: solo tre goal segnati nelle ultime sei partite, di cui due da fuori area (Kalulu vs Empoli sugli sviluppi di un calcio di punizione e Bennacer vs Cagliari dopo un'azione corale) e uno su tap-in di Giroud dopo la conclusione dal limite di Calabria a Napoli; al di là dei goal, però, ciò che è evidente è che questa squadra faccia ora tanta fatica a trovare piani alternativi al suo gioco dinamico sì, ma anche conosciuto; dal superficiale Leao al confusionario Saelemaekers, dal fantasma Diaz all'inconcludente Messias, passando per i terzini: tutti si chiudono troppo spesso verso l'imbuto dell'area di rigore - dove gli avversari come Bologna e Torino difendono al meglio - e non cercano mai il fondo per aprire le difese avversarie e crossare per Giroud. A tutto ciò, inoltre, si aggiungono le prestazioni di ieri altalmente deludenti dei già citati singoli.

La soluzione di Tonali

Il motivo di tali problemi e la soluzione agli stessi l'ha poi fornita Tonali nel post partita su MilanTV: "Bisogna liberarsi senza giocare con il peso di guardare la classifica. Dobbiamo tornare ad essere spensierati ed è obbligatorio farlo già dal Genoa". È questo che ora manca al Milan: l'entusiasmo di prendere il pallone fare le scelte giuste al momento giusto. D'altronde, ci si sta giocando uno Scudetto e la pressione si fa sentire, ma se si vuole vincere bisognerà assolutamente sopportare e superare questo step.