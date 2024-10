Il Milan si troverà in ritiro domattina a Milanello: alle 18 l'Udinese

Cambiano le tradizioni. Come accaduto in occasione della sfida contro l'Inter dello scorso 22 settembre, anche domani il Milan si ritroverà in ritiro al Centro Sportivo di Milanello e non più all'Hotel Melià in zona Lotto dove solitamente ci si ritrovava negli ultimi anni per passare insieme le ore prima di una partita. La squadra si ritroverà domani mattina nella tranquillità di Carnago e aspetterà le ore 18, ora in cui i rossoneri sfideranno a San Siro l'Udinese di Runjaic.

DOVE VEDERE MILAN-UDINESE

Data: Sabato 19 ottobre 2024

Ore: 18.00

Stadio: Stadio San Siro, Milano

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it