Il Milan torna agli ottavi di Europa League: l'ultima volta nel 2021

Dopo la solita partita di spazi concessi, occasioni e purtroppo contornata da fragilità difensive, il Milan perde 3-2 in casa del Rennes ma passa il turno di Europa League, qualificandosi così per gli ottavi di finale (domani alle 12 il sorteggio). Infatti, come riportato dal sito Opta, il Milan tornerà a disputare un ottavo di finale in Coppa UEFA/UEFA Europa League per la prima volta dalla stagione 2020/21, anche in quel caso con Stefano Pioli in panchina.