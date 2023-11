Il Milan trema, Cukwueze si esalta e lo rimette in partita: 1-1 all'intervallo

Primo tempo non adatto ai deboli di cuore quello che si è appena concluso a San Siro tra Milan e Borussia Dortmund, conclusosi sul risultato di 1-1. Nei primi dieci minuti succede di tutto: prima viene fischiato un rigore al Milan, che viene sbagliato da Olivier Giroud, ipnotizzato da Kobel che gli fa sbagliare il terzo rigore in carriera; poi dopo pochi minuti si ribalta la situazione con un penalty fischiato in favore dei tedeschi, prontamente trasformato da Marco Reus.

Dopo aver approcciato molto bene al match, il Milan sembra sfaldarsi e non riesce più a essere pericoloso. Poi al 37° minuto si accende, per la prima volta da quando è arrivato in rossonero, Samuel Chukwueze: il nigeriano si inventa un grandissimo gol partendo dalla destra e saltando due avversari con la sua velocità sfuggente. Davanti a Kobel, lo trafigge con un diagonale imprendibile: primo gol in rossonero e 1-1. Dopo la rete il Milan sembra riaccendersi e ha anche l'occasione di raddoppiare con un tiro di Adli e un'occasione di testa con Calabria. Servirà un grandissimo secondo tempo.