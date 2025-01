Il Milan verso la sfida con il Parma: domani allenamento mattutino

Non c'è sosta per il Milan che dopo la cruciale vittoria in Champions League contro il Girona, questo weekend è atteso da una nuova sfida in campionato. Domenica 26 alle ore 12.30, a San Siro arriva il Parma che nella gara di andata sconfisse i rossoneri per 2-1 al Tardini in occasione della seconda giornata di campionato. Sono necessari i tre punti per la squadra di Sergio Conceicao già molto attardata in classifica rispetto alla zona Champions League, obiettivo minimo stagionale.

Come riportato dal sito ufficiale rossonero, domani la squadra si allenerà a Milanello al mattino.

IL REPORT DI OGGI

Per questa mattinata di lavoro la squadra si è divisa in gruppi: in palestra chi è sceso in campo dall'inizio contro il Girona; in campo, invece, gli altri componenti della rosa a disposizione. Gli attaccanti hanno svolto una sessione di tiri in porta, a cui hanno fatto seguito due partitelle: la prima attacco vs difesa, la seconda a squadre miste e a campo ridotto.