Il Milan vince il derby: anche Bennacer festeggia sui social

Ismael Bennacer non è potuto scendere in campo ieri sera in quanto infortunato (è stato operato il 16 settembre al polpaccio desto dopo la severa lesione muscolare rimediata qualche giorno con la nazionale algerina, dovrà restare fuori quattro mesi), ma ovviamente ha fatto il tifo per i suoi compagni che sono tornati a vincere il derby dopo 750 giorni dall'ultima volta.

Dopo la partita, Bennacer ha pubblicato una storia su Instragram per festeggiare il successo del Diavolo arrivato grazie alle reti di Pulisic e Gabbia. Ecco il messaggio del centrocampista rossonero: