Il Milan vittorioso a Venezia nel segno di a Pulisic e Gimenez: i numeri della gara

I numeri del successo rossonero, il secondo consecutivo in trasferta dopo Udine

Il Milan torna a casa con tre punti preziosi grazie a una vittoria esterna per 2-0 contro il Venezia. Christian Pulisic ha aperto le marcature al 5', seguito dal sigillo di Santiago Giménez al 96'. Una prestazione solida, e queste sono le statistiche salienti relative al match:

- Era da marzo 2022 che il Milan non vinceva due trasferte consecutive in un singolo campionato di Serie A senza subire gol.

- Christian Pulisic è soltanto uno dei tre giocatori della Serie A ad avere preso parte ad almeno 50 gol (31 reti e 19 assist) nelle ultime due stagioni in tutte le competizioni, assieme ad Ademola Lookman (50) e Lautaro Martínez (54).

- Prima di Christian Pulisic e Tijjani Reijnders (entrambi 10 gol in questo torneo) l’ultima volta in cui due centrocampisti del Milan erano andati in doppia cifra di marcature in un singolo campionato di Serie A risaliva al 1972/73: Alberto Bigon (10) e Gianni Rivera (17) in quel caso.

- Sono 16 i gol firmati da Christian Pulisic nel 2024/25 in tutte le competizioni: record per lo statunitense in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei, considerando sempre tutte le competizioni (superati i 15 centri del 2023/24).

- Tutti i tre gol segnati in questo campionato da Santiago Giménez sono arrivati dal 75’ di gioco in avanti.

- Prima di Tijjani Reijnders, l’ultimo centrocampista centrale rossonero ad avere preso parte a più di 14 gol (14 per l’olandese, ovvero 10 reti e quattro assist nel torneo in corso) in un singolo campionato di Serie A era stato Franck Kessie nel 2020/21 (17).

- Il Milan è l’unica squadra della Serie A a vantare almeno tre giocatori con almeno nove assist forniti in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei in tutte le competizioni: Youssouf Fofana (9), Christian Pulisic (9) e Rafael Leão (11).