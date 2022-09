Il momento d'oro di Pobega: dopo il gol in Champions si avvicina la laurea

MilanNews.it

Tommaso Pobega sta vivendo sicuramente un momento d'oro. Nonostante sia ancora agli inizi della sua carriera rossonera da professionista, il centrocampista triestino non dimenticherà tanto facilmente questa settimana in cui ha trovato il primo gol con il Milan, per giunta in Champions League. Dopo tanta gavetta tra Ternana, Pordenone, Spezia e Torino, Pobega è toranto alla casa base e con il lavoro si sta ritagliando uno spazio all'interno delle rotazioni del Milan di Pioli, Campione d'Italia. Un anno che potrebbe concludersi ancora meglio, perché Tommaso è a soli due esamin di distanza dalla laurea in Economia e Commercio, corso seguito online.