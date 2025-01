Il muro Pavlovic esulta: "Grande mentalità di squadra, forza Milan"

vedi letture

Nonostante le voci di mercato dell'ultimo periodo Strahinja Pavlovic è sceso in campo per Milan-Parma con grande voglia e determinazione, risultando senza dubbio tra i migliori in campo. Il serbo ha salvato diverse situazioni spinose in difesa e ha guidato l'assalto finale per la rimonta giocando da attaccante aggiunto. Tre punti fondamentali che il serbo festeggia così su Instagram: "Grande mentalità di squadra e vittoria importante. Forza Milan!".