Il Napoli sciupa tutto: Luvumbo la pareggia per il Cagliari allo scadere

Nella gara delle 15 della domenica di Serie A, il Napoli ha sciupato negli ultimi istanti di partita quella che poteva essere la prima vittoria in 21 giorni. I partenopei hanno pareggiato contro il Cagliari in Sardegna 1-1, subendo la rete del pareggio da Zito Luvumbo a una manciata di secondi dal triplice fischio. Il Napoli era andato in vantaggio nel corso della ripresa grazie al guizzo di Victor Osimhen, al secondo gol consecutivo dopo quello messo a segno contro il Barcellona in Champions. La squadra campione di Italia non vince dal 4 febbraio quando superò al Maradona il Verona. La squadra di Calzona, all'esordio in Serie A da allenatore, è tornata a segnare anche un gol in trasferta: non segnava dal 25 novembre fuori casa, contro l'Atalanta.

Dall'altra parte il Cagliari riacciuffa per i capelli una partita che sembrava ormai persa e guadagna un punto di prestigio sia per la classifica che per il morale. Ora i sardi si ritrovano appaiati al terzultimo posto con Sassuolo e Verona e possono ampiamente sperare nella salvezza.