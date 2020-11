Nella giornata di ieri, Inter e Milan hanno depositato in Comune l’integrazione dello studio di fattibilità e il piano economico-finanziario del progetto di valorizzazione di San Siro. Si tratta - come evidenzia La Gazzetta dello Sport - di un passo formale per proseguire sulla lunga strada verso il nuovo stadio. Ora i due club aspettano la risposta della politica.