Il palmares di Sergio Conceiçao alla guida del Porto

Sergio Conceiçao, nuovo allenatore del Milan dopo aver firmato un contratto fino al 2026, al termine della scorsa stagione ha salutato il Porto squadra in cui è rimasto per sette anni consecutivi e che ha portato alla vittoria innumerevoli volte. Anzi, nessuno nella storia del club ha vinto più titoli alla guida dei Dragoes, ben 11. Di seguito il palmares complessivo di Conceiçao come allenatore del Porto:

- Primeira Liga, 3: 2017/2018; 2019/2020; 2021/2022

- Taça de Portugal, 4: 2019/2020; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024

- Taça de Liga, 1: 2022/2023

- Supertaça Cândido de Oliveira, 3: 2018, 2020, 2022