Il pasticcio di Serra ha un precedente. È del 2009 e il beneficiario è ancora Thiago Motta

L'errore clamoroso di Marco Serra in Milan-Spezia che ha deciso suo malgrado la partita ha un precedente? Sì e, incredibile ma vero, il beneficiario è ancora una volta Thiago Motta.

Dobbiamo risalire all' 11 aprile 2009, la partita è Genoa-Juventus e l'attuale allenatore dello Spezia è all'epoca dei fatti centrocampista dei rossoblù. Sullo 0-0 al 29' Giandomenico Mesto si invola verso l'area di rigore ma viene steso al limite, la palla finisce a Thiago Motta che calcia e mette il pallone in rete. L'arbitro dell'incontro, Gianluca Rocchi, aveva fischiato chiaramente prima per sanzionare fallo ma alla fine, pur andando contro il regolamento, convalidò la rete. Per la cronaca il Genoa vincerà l'incontro per 3-2. A riportarlo è Giuseppe Pastore.