Il percorso di crescita di Kalulu, Pioli: "Da centrale ha fatto cose eccellenti, rimane sempre in partita mentalmente"

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel corso della conferenza stampa per Torino-Milan, mister Pioli ha parlato così di Pierre Kalulu: "I paragoni sono difficili e spesso inopportuni. Pierre ha la sua strada da percorrere. Da centrale ha fatto cose eccellenti, tornare a giocare da terzino ci sono volute alcune partite per riprendere confidenza. È un giocatore con personalità e continuità, rimane sempre in partita. È molto affidabile dal punto di vista mentale. Ci sono tante situazioni in cui può migliorare ovviamente. Sta facendo bene e deve assolutamente continuare così".