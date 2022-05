MilanNews.it

Stefano Pioli nell’arco della sua carriera da allenatore ha affrontato il Sassuolo in 17 occasioni. Il suo bilancio contro la società neroverde è in perfetto pareggio: 7 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Per laurearsi campioni d’Italia, al Milan basta un punto oppure una semplice non vittoria dell’Inter contro la Sampdoria.