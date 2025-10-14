Il portiere che ha parato tre rigori alla Roma litiga con Montella: lascia la Turchia senza permesso

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Il portiere Berke Ozer ha lasciato il ritiro della Turchia "senza permesso" dopo aver saltato la convocazione per la nazionale allenata da Vincenzo Montella che ha battuto la Bulgaria. Il giocatore del Lille, lo stesso che ha parato tre volte il rigore fischiato alla Roma in Europa League (due a Dovbyk e uno a Soulè) è tornato al suo club di appartenenza, mentre la Turchia in una partita di qualificazione ai Mondiali a Sofia travolgeva la Bulgaria 6-1. "Berke Ozer ha lasciato il nostro centro di allenamento dopo essere tornato a Istanbul, facendo riferimento alla sua mancata convocazione per la partita di ieri Bulgaria-Turchia, senza il permesso del nostro staff - ha dichiarato la federazione turca in un comunicato - Mentre ci impegniamo per qualificarci ai Mondiali, tale comportamento è inaccettabile".

Ora la Turchia ospiterà la Georgia martedì in una partita decisiva per la corsa al secondo posto nel Gruppo E di qualificazione, che garantirebbe un posto agli spareggi, dietro alla Spagna, la più probabile vincitrice del gruppo. (ANSA).