Il Porto rischia di perdere Corona a zero: il messicano era un obiettivo del Milan

Il Porto rischia di perdere a giugno due giocatori a parametro zero: si tratta di Jesus Corona e Chancel Mbemba. In particolar modo, l'esterno messicano sembra l'occasione più interessante e per questo motivo i lusitani stavano valutando l'idea di provare a venderlo immediatamente, cercando di monetizzare il più possibile. Tuttavia, come riporta A Bola, gli infortuni di Joao Mario e Manafa hanno portato il tecnico Sergio Conçeiçao a trattenere l'esterno. 28 anni, Corona in questa prima parte della stagione è stato lasciato ai margini dal tecnico, che l'ha schierato titolare in appena 6 occasioni in tutte le competizioni. Arrivato ad agosto 2015 dal Twente per 10,5 milioni, Corona è stato accostato nelle ultime finestre di mercato al Milan.