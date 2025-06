Il presidente del Como si tiene stretto Fabregas: "Non lascerà il club"

"Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni e ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club". Parole firmate Mirwan Suwarso, presidente del Como che ha parlato così in questi minuti ad un evento pubblico a Londra.

Sul palco del Sxsw London, al fianco proprio del tecnico spagnolo, il presidente lariano ha quindi almeno pubblicamente chiuso la porta alla partenza dell'ex centrocampista, come riportato dal giornalista Davide Zirosky, nonostante l'Inter abbia provato ad accelerare in questa direzione nelle ultime ore.

Una affermazione forte e chiara, quella del numero uno del club, che va quindi a creare un ostacolo forse insormontabile nel tentativo dell'Inter di convincere Fabregas a raccogliere il testimone da Simone Inzaghi. Proprio il tecnico piacentino, nella mattinata di oggi e dopo l'ufficialità dell'addio alla panchina interista, è partito alla volta di Parigi insieme al suo entourage dove incontrerà i vertici dell'Al Hilal per firmare il contratto che lo legherà al club saudita con un contratto multimilionario per le prossime stagioni. Per l'Inter invece prosegue il casting allenatore, con i vari Roberto De Zerbi, Cristian Chivu e Patrick Vieira in corsa per il posto, anche se non sono da escludere possibili nomi a sorpresa fin qui non usciti.