Il programma del Milan prima della sosta: si chiude con il Napoli

Siamo già quasi arrivati alla prima sosta di questa stagione e nonostante manchi appena una settimana alla partenza dei vari giocatori versi i ritiri delle rispettive nazionali, in questo lasso di tempo ci sarà lo spazio per giocare tre partite. Il programma del Milan è fitto ed è già decisivo. I rossoneri saranno impegnati sabato sera a Marassi contro la Sampdoria, ore 20.45. Mercoledì 14 alle 18.45, la San Siro rossonera riaprirà le porte alla Champions League: verranno in visita i croati della Dinamo Zagabria, in quella che sarà già una partita importantissima per il prosieguo del Milan in Europa. Infine domenica 18 altro big match per gli uomini di Pioli: a Milano arriva un Napoli super in forma, alle ore 20.45. Dopo la sosta, il 1° ottobre, il Milan riprenderà a Empoli.