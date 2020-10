Il programma di Ibra: visita medico-sportivo, poi a Milanello

Ibrahimovic è risultato negativo al doppio tampone e può quindi considerarsi guarito dal Coronavirus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo svedese dovrà sottoporsi in giornata alla visita medico-sportiva prevista dal protocollo federale, in una clinica specializzata. Se completerà i test, potrà allenarsi a Milanello già nel pomeriggio (ma da solo, visto che per la squadra è prevista una seduta mattutina). Altrimenti si aggregherà ai compagni per la l’allenamento di domattina.