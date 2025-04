Il punto su Abraham e Gimenez dopo i problemi fisici contro la Fiorentina

Tammy Abraham è stato ancora una volta protagonista del Milan nella partita di sabato contro la Fiorentina: il centravanti inglese dopo l'assist decisivo contro il Como e il gol nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter, nella partita contro la Viola ha riacceso i rossoneri con il gol che ha dato il là alla rimonta. Nel corso della ripresa, però, è uscito dolorante dopo una caduta e ha lasciato il campo a Santiago Gimenez. Il messicano ha continuato il suo momento sfortunato, costretto anche lui ad abbandonare il campo dopo pochi minuti dopo uno scontro di gioco con De Gea.

Oggi si capirà di più sulle condizioni fisiche dei due attaccanti rossoneri. Per quanto riguarda Tammy Abraham, l’attaccante sarà presente per la ripresa degli allenamenti e dunque la sua situazione non preoccupa. Discorso diverso, come anticipato, per Santiago Gimenez: l’ex Feyenoord è ancora dolorante dopo lo scontro con De Gea e se dovesse ancora sentire fastidio verrà sottoposto ad accertamenti nei prossimi giorni.