Il punto sul Milan, priorità al rinnovo di Gigio Donnarumma

Questi gli ultimi aggiornamenti sul mercato rossonero riportati da TMW: “Terminato il mercato, il Milan si trova ora davanti alla necessità di allungare il vincolo di Gianluigi Donnarumma oltre il 2021: impensabile, infatti, ritrovarsi tra un anno con il portiere in scadenza. Dovesse accadere - sottolinea Il Corriere dello Sport - il club rossonero sarebbe quasi obbligato a cederlo e, per di più, ad una cifra fatalmente inferiore rispetto al suo valore. Il Milan vuole rinnovare a tutti i costi il contratto di Donnarumma, ma spinge anche per un taglio del suo ingaggio: insomma, non più i 6 milioni di euro netti concessi nell’estate 2017 dalla coppa Fassone-Mirabelli, ma al massimo 5. Su queste basi, la trattativa potrebbe trasformarsi presto in un vero e proprio braccio di ferro, anche se la volontà di Donnarumma di restare al Milan è fuori discussione.”