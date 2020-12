Il quattrocentista Theo: il francese è impressionante quando parte

In occasione della seconda rete milanista di ieri contro il Sassuolo, gran parte del merito va dato a Theo Hernandez, il quale è scattato come un quattrocentista dalla metà campo rossonera, si è autolanciato, è arrivato in area di rigore e ha servito un assist al bacio a Saelemakers che ha dovuto solo mettere la palla in rete. Quando parte, il terzino francese è davvero impressionante.