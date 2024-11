Il Real Madrid non gioca a Valencia, ma la sostiene: donato 1 milione di euro per i danni causati dall'alluvione

L'evento meteorologico estremo che ha causato oltre cento morti in Spagna (in particolare nella provincia di Valencia) a causa delle forti piogge e delle violente inondazioni (definito DANA) ha portato al rinvio del match tra Valencia e Real Madrid, in programma sabato 1 novembre al Mestalla,

Proprio il club campione d'Europa in carica ha annunciato di aver aperto una raccolta fondi per gli abitanti colpiti e di aver donato un milione di euro: "Fondazione Real Madrid e la Croce Rossa hanno lanciato oggi una campagna di raccolta fondi volta a sostenere le persone colpite dalla tempesta. Il Real Madrid ha deciso di sostenere questa campagna con la donazione di un milione di euro per aiutare le numerose famiglie che si trovano in una situazione critica e hanno bisogno di tutto il nostro aiuto e solidarietà".