Il Real Madrid pronto a giocare in Premier League. Ma il club spagnolo smentisce

Il Real Madrid potrebbe giocare in Premier League il prossimo anno. La clamorosa rivelazione arriva dal Mundo Deportivo, il quotidiano spagnolo ha evidenziato il piano da parte delle merengues per potersi trasferire in Inghilterra dopo l'opposizione di Tebas alla Superlega e l'accordo con il Fondo CVC.

Il club blancos ha però smentito la notizia: "Viste le informazioni pubblicate oggi dal quotidiano Mundo Deportivo - si legge sulla nota ufficiale -, in cui si dice che il nostro club ha studiato un metodo per passare dalla Liga alla Premier, confermiamo che questa è una notizia assolutamente falsa data per poter minare la tranquillità del nostro club".