Il Resto del Carlino - Bologna, Bakayoko obiettivo per il centrocampo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Bologna avrebbe messo nel mirino un centrocampista di livello internazionale come Tiemoue Bakayoko, che non sta trovando spazio al Milan dopo il prestito biennale stipulato col Chelsea e che quindi a gennaio potrebbe cambiare nuovamente maglia. Per gli emiliani sono due gli ostacoli: i 2,5 milioni di ingaggio che dovrebbero essere pagati per metà fino a giugno 2023 e poi eventualmente spalmati con un accordo pluriennale e la concorrenza, con il Valencia di Gattuso molto interessato al centrocampista.