Il Resto del Carlino - Bologna, tra domani e sabato nuovo contatto tra Mihajlovic e Ibrahimovic

Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, tra domani e sabato, Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, dovrebbe avere un nuovo contatto con Zlatan Ibrahimovic, obiettivo di mercato dei rossoblù oltre che del Milan. Lo svedese pare orientato a un ritorno in Italia: i rossoneri sembrano essere avanti visto che l'agente del giocatore, Mino Raiola, ha già incontrato i dirigenti del club di via Aldo Rossi, ma il Bologna non molla la presa.