Il rimpianto di Setti: "Senza Covid potevamo arrivare in Europa League"

Massimo Setti, presidente del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni di rimpianto in riferimento alla scorsa stagione: "Penso che senza Covid, potevamo arrivare in Europa League. - Riporta Tuttomercatoweb.com - Una partita a settimana la nostra rosa l'avrebbe retta, tre no. Abbiamo perso un po' verso la fine ma abbiamo fatto un ottimo campionato". A prendere l'ultimo posto per l'Europa, com'è noto, è stato il Milan.