Il ritorno del Re? Oggi Ibra potrebbe tornare in campo

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Zlatan Ibrahimovic per la seconda volta consecutiva dopo il ritorno dal suo infortunio sarà in panchina questo pomeriggio a Monza. Lo svedese, ovviamente, non partirà dal primo minuto ma questa volta potrebbe essere utilizzato nei minuti finali da Stefano Pioli. L'ultima gara giocata da Zlatan è quella del 22 maggio 2022, la partita scudetto contro il Sassuolo. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.