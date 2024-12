Il ritorno di Bennacer tra i convocati: "Rieccoci"

vedi letture

Ieri in conferenza stampa mister Paulo Fonseca l'ha anticipato: Ismael Bennacer, seppur non ancora in condizione di giocare per 90 minuti, è tornato a disposizione. L'algerino, ha raccontato il coach, "è molto motivato, sta lavorando molto bene, sta portando alla squadra tanta energia, quello che io sento in questo momento è che può essere importante per la squadra, con la sua energia e la sua aggressività negli allenamenti: vedo una strada, con Bennacer che può essere importante per la nostra squadra in questa parte di stagione".

Il centrocampista ovviamente è soddisfatto e felice del suo ritorno, come scrive sui suoi social: "Rieccoci".