Il sindaco Sala: "Due condizioni se Inter e Milan vorranno lavorare su uno stadio nuovo"

A margine di una conferenza stampa sulla riqualificazione energetica delle scuole, Beppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato della questione stadio per Milan e Inter: “Inter e Milan stan valutando due possibilità: ristrutturare San Siro o ricostruire un nuovo stadio di fianco. Io preferirei che si lavorasse su San Siro, per la lunga tradizione dello stadio a cui Milano è affezionata, ma comprendo la difficoltà di dover gestire un campionato di calcio o magari più campionati mentre sono in corso i lavori di ristrutturazione. Se loro preferissero costruire un nuovo stadio noi non possiamo dire di 'no' - ha aggiunto Sala - ci ragioneremo a due condizioni: la prima, ovviamente, è che non ci siano perdite per il Comune, perchè noi a oggi siamo i proprietari di San Siro; la seconda è che siamo disponibili a ragionare sui diritti volumetrici, ma nell'ambito del buon senso".