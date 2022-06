Il Siviglia punta Cambiaso: servono 10 milioni. Il giocatore accostato anche al Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

Andrea Cambiaso, terzino sinistro classe 2000 di proprietà del Genoa, è destinato a cambiare squadra in estate. Come si legge sulle pagine di Repubblica l'esterno piace a tanti club, sia in Italia che all'estero. Il Siviglia si è mosso con in insistenza per il terzino, in scadenza con il Genoa nel 2023. Gli spagnoli al momento sono in vantaggio e potrebbero aggiudicarsi il giocatore con un'offerta superiore ai dieci milioni di euro.