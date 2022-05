Il Sole 24 Ore - Cessione Milan, il retroscena su Silvio Berlusconi

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Spunta un retroscena interessante sulla trattativa per la cessione del Milan. Infatti, come riportato poco fa da Carlo Festa su Il Sole 24 Ore, Silvio Berlusconi qualche settimana fa sarebbe stato contattato da Investcorp come sottoscrittore italiano per incrementare l'equity aziendale. Ma dopo il ritiro della società bahreinita dalla partita, l'interesse sarebbe finito lì. Lo stesso Berlusconi, scrivono i colleghi, nella cena tenutasi dopo la festa scudetto, avrebbe manifestato a parole il suo desiderio (ma tale resterebbe) per un investimento in quote di minoranza nel Milan. L'ex presidente rossonero avrebbe parlato, accompagnato da Paolo Scaroni, con Paul Singer e scherzato sul suo desio di tornare come socio nel club di via Aldo Rossi. C'è da ricordare, però, che proprio ieri lo stesso Cavaliere ha smentito le notizie su una possibile cessione del Monza.