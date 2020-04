Il Sole 24 Ore: "Singer prevede il Covid e salva il trimestre Elliott"

Il primo febbraio, mentre ancora nessuno in Occidente si angustiava col Covid-19, Paul Singer, fondatore del fondo Elliott, aveva già preso carta e penna per raccomandare ai suoi collaboratori di far scorta di acqua, cibo e medicine per evitare i luoghi pubblici e di attrezzarsi per non uscire di casa per almeno un mese perché il virus era già subdolamente in circolazione tra soggetti asintomatici. Lo scrive Il Sole 24 ore, che aggiunge: il pessimismo della ragione ha evitato a Elliott di rimangiarsi tutti i guadagni di inizio anno. Il fondo Elliott international è riuscito a chiudere il trimestre ancora con un risultato positivo del 2,2%, Elliott Associates dell’1,6%. Purtroppo Singer non vede rosa neanche per il futuro: ai clienti ha scritto di aspettarsi una correzione dei mercati superiore al 50% rispetto ai massimi di febbraio.