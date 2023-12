Il "solito" Milan cade a Bergamo. E in trasferta non si vince da due mesi precisi

vedi letture

Un altro big match perso, un’altra espulsione, un altro gol subito nel finale e un altro secondo tempo approcciato in modo horror. Il Milan di Stefano Pioli è riconoscibile sempre di più, anche a Bergamo la barca affonda e lo Scudetto si allontana in modo netto. -7 dalla Juventus, potenzialmente -9 dall’Inter. Continuità inesistente, così come la compattezza di squadra.

Tanti spazi concessi agli avversari, sempre gli stessi errori e sempre la solita difesa horror. Pochissimi gli spunti positivi (Maignan, Pulisic, Giroud e Jovic), ampiamente insufficiente il resto. Le assenze non possono essere un alibi quando anche l’avversario si trova in un momento di totale emergenza. Quando arriverà questa benedetta svolta? Nel frattempo l'ultima vittoria in trasferta risale a Genoa-Milan del 9 ottobre: esattamente due mesi fa.