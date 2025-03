Il solito Neymar? E i tifosi s'infuriano: è infortunato e va al Carnevale di Rio

Il Santos ha perso ieri sul campo del Corinthians (2-1) nella semifinale del Campionato Paulista ed è stato eliminato dalla competizione. Neymar ha osservato impotente dalla panchina la sconfitta dei compagni; infortunatosi alla parte posteriore della coscia sinistra durante i quarti di finale vinti contro il Bragantino, l'ex giocatore del PSG ha provato in tutti i modi a recuperare ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca: "Neymar aveva ancora dolore", ha detto l'allenatore Pedro Caixinha dopo la partita. "Non ha potuto giocare. La mia richiesta era che fosse con il gruppo e oggi ha sofferto molto per non aver potuto partecipare alla partita. L'unica cosa a cui abbiamo pensato è che il giocatore aveva ancora qualche fastidio e non mi assumo rischi. Faremo tutto il possibile affinché Neymar non si faccia male".

Una spiegazione che però non convince tutti in Brasile. All'inizio della settimana scorsa, infatti, l'ex attaccante di Barcellona e PSG è stato avvistato a Rio de Janeiro mentre si divertiva durante il famoso carnevale della città con la sua fidanzata Bruna Biancardi. Il tutto nonostante questo problema fisico e ovviamente sono subito arrivate critiche sulla sua professionalità e sul suo stile di vita: "Neymar è indifendibile; non prende il calcio sul serio. L'infortunio non gli ha impedito di andare al carnevale. C'erano due dubbi sul ritorno di Neymar al Santos: come avrebbe reagito il suo fisico dopo un periodo così lungo senza giocare con regolarità e come sarebbe stato il suo comportamento professionale dopo un fallimento sportivo così clamoroso in Arabia Saudita. Avrebbe dovuto curarsi in questi giorni, invece...", ha scritto un famoso giornalista brasiliano.

"Tutti ricordano il viaggio del numero 10 al Carnevale di Sapucaí. Anche se non era in grado di giocare, è normale che non abbia dato priorità alle cure?" , scrive UOL Esporte, parlando apertamente di atteggiamento "scandaloso" .