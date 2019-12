"Il successo è dolce ma il segreto è il sudore", il Milan si prepara per Bologna

Con un post motivazionale sull'account ufficiale di Twitter, il Milan ha pubblicato le foto dell'allenamento odierno in vista del match contro il Bologna. A didascalia delle immagini che ritraggono Romagnoli e compagni, la frase: "Il successo è dolce ma il segreto è il sudore", citazione pronunciata da Norman Schwarzokpf, generale americano protagonista dell'operazione Desert Storm, nella guerra del Golfo.

"Success is sweet, but the secret is sweat" #BolognaMilan #SempreMilan pic.twitter.com/mTSJyPHYpY